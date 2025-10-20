Ричмонд
Захарова: Дипломаты готовят встречу Путина и Трампа в Венгрии

Российские дипломаты занимаются подготовкой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что работа проходит на очень глубоком уровне.

Источник: Life.ru

«Состоялись контакты глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии для подготовки данного мероприятия», — приводит комментарий Захаровой ТАСС.

Захарова также отметила, что проводится работа и по дипломатическим каналам. Она подчеркнула, что российские и западные дипломаты уже вовлечены в глубокую и серьёзную подготовку к встрече лидеров двух стран.

Напомним, 16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, который продолжался два часа. По результатам переговоров политические лидеры решили, что их встреча состоится в Будапеште. Главы МИД России и Венгрии уже обсудили подготовку российско-американского саммита.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

