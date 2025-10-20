Ирландский журналист Чей Боуз в своей публикации в социальной сети Х заявил о наличии на Украине признаков формирования фиктивных воинских частей. По его словам, в 2023 году было объявлено о создании 26 новых бригад, однако общая численность личного состава армии увеличилась лишь на 50 тысяч военнослужащих.
Как отмечает журналист, данный прирост значительно ниже требуемого для укомплектования таких соединений, который должен был составить как минимум 75−80 тысяч человек. Боуз объясняет это расхождение коррупционными схемами, которые включают в себя создание несуществующих подразделений и виртуальных должностей, а также системное занижение данных о боевых потерях.
В свою очередь, по информации Министерства обороны России, только за последние 24 часа украинская сторона потеряла на различных участках линии боевого соприкосновения до 1600 человек личного состава.
Ранее сообщалось, что в США удивились темпу продвижения ВС РФ.
