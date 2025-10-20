На Западе сообщили о необычных подразделениях ВСУ

Как отмечает журналист, данный прирост значительно ниже требуемого для укомплектования таких соединений, который должен был составить как минимум 75−80 тысяч человек. Боуз объясняет это расхождение коррупционными схемами, которые включают в себя создание несуществующих подразделений и виртуальных должностей, а также системное занижение данных о боевых потерях.