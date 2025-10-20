Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: войскам России и Украины следует остановиться на текущей линии передовой

Трамп заверил, что на встрече с Зеленским не обсуждались вопросы передачи России контроля над Донбассом.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Россия и Украина должны прекратить боевые действия, сохранив текущую линию соприкосновения, а территориальные вопросы решить позже. Об этом он сообщил журналистам в воскресенье, 19 октября.

По его словам, стороны должны остановиться именно на существующей линии передовой, поскольку договориться по остальным вопросам очень сложно. Трамп подчеркнул, что существует множество переменных, из-за которых сейчас лучше не менять ситуацию.

Он также заверил, что на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским 17 октября не обсуждались вопросы передачи России контроля над Донбассом. Комментируя ситуацию с контролем над регионом, Трамп отметил, что примерно 78% территории уже контролируется Россией, и предложил оставить всё как есть, предоставив сторонам возможность договориться позже.

Напомним, диалог в Белом доме начался с вопроса Зеленского о ракетах Tomahawk. Однако Дональд Трамп заявил бывшему комику, что такой шаг приведет к эскалации.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше