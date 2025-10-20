Трамп: войскам России и Украины следует остановиться на текущей линии передовой

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Россия и Украина должны прекратить боевые действия, сохранив текущую линию соприкосновения, а территориальные вопросы решить позже. Об этом он сообщил журналистам в воскресенье, 19 октября.
По его словам, стороны должны остановиться именно на существующей линии передовой, поскольку договориться по остальным вопросам очень сложно. Трамп подчеркнул, что существует множество переменных, из-за которых сейчас лучше не менять ситуацию.
Он также заверил, что на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским 17 октября не обсуждались вопросы передачи России контроля над Донбассом. Комментируя ситуацию с контролем над регионом, Трамп отметил, что примерно 78% территории уже контролируется Россией, и предложил оставить всё как есть, предоставив сторонам возможность договориться позже.
Напомним, диалог в Белом доме начался с вопроса Зеленского о ракетах Tomahawk. Однако Дональд Трамп заявил бывшему комику, что такой шаг приведет к эскалации.