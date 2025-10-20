Трамп: войскам России и Украины следует остановиться на текущей линии передовой

Он также заверил, что на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским 17 октября не обсуждались вопросы передачи России контроля над Донбассом. Комментируя ситуацию с контролем над регионом, Трамп отметил, что примерно 78% территории уже контролируется Россией, и предложил оставить всё как есть, предоставив сторонам возможность договориться позже.