Кнутов назвал самым безопасным перелет Путина в Венгрию через Каспий

Самым безопасным маршрутом для российского борта № 1 в Венгрию станет вариант с перелетом через Каспий, считает военный эксперт Юрий Кнутов.
«Сначала такой маршрут идет в сторону Урала, потом вниз, соответственно, там, где Каспий, оттуда на Турцию, и через Турцию уже в Европу. Это достаточно сложный, дальний маршрут, но те страны, над которыми будет проходить полет, с нами в более-менее нормальных отношениях. Речь идет о Сербии, Черногории, Словении», — объяснил он aif.ru.
Кнутов уточнил, что вариант маршрута с перелетом в Турцию через Черное море является достаточно рискованным из-за близости Украины. Он отметил, маршрут может проще, если будут договоренности со стороны Вашингтона.
«США могут оказать давление на некоторые страны, тогда, маршрут будет гораздо ближе. По прямой перелет, скорее всего, исключен, потому что Прибалтика и Польша вряд ли дадут разрешение на воздушный коридор над своей территорией. Думаю, что будет какой-нибудь обходной вариант», — добавил Кнутов.
Ранее о трех вариантах маршрута перелета в Венгрию российского борта рассказал aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.