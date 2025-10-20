Посол РФ заявил о готовности сотрудничать с новыми властями Боливии

Россия выразила готовность развивать сотрудничество с новым руководством Боливии на основе прагматизма и взаимной выгоды. Об этом сообщил посол РФ в стране Дмитрий Верченко, комментируя итоги президентских выборов, по результатам которых победу одержал сенатор Родриго Пас.