Посол РФ заявил о готовности сотрудничать с новыми властями Боливии

Россия выразила готовность развивать сотрудничество с новым руководством Боливии на основе прагматизма и взаимной выгоды. Об этом сообщил посол РФ в стране Дмитрий Верченко, комментируя итоги президентских выборов, по результатам которых победу одержал сенатор Родриго Пас.
По словам дипломата, перед новым правительством стоят сложные политические и экономические задачи, однако Москва намерена выстраивать конструктивные отношения по всем направлениям двустороннего взаимодействия. Российское посольство, подчеркнул Верченко, внимательно следило за ходом голосования и процессом подсчета бюллетеней.
Он также отметил, что несмотря на заявления о возможных нарушениях в ходе выборов, вероятность пересмотра их итогов крайне мала. Согласно предварительным данным, опубликованным Верховным избирательным судом Боливии, Родриго Пас получил поддержку более половины избирателей — свыше 54%.
Ранее сын президента Боливии Луиса Арсе — Марсело Арсе Москейра — был задержан по делу о предполагаемом совершении преступления, связанного с семейным или домашним насилием.