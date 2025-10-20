Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шойгу неожиданно указал на некорректность названия «новые регионы»

В юбилейный для Русского географического общества год его президент и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провёл встречу с представителями ведущих российских СМИ.

В юбилейный для Русского географического общества год его президент и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провёл встречу с представителями ведущих российских СМИ.

В ходе беседы Шойгу подчеркнул, что считает использование выражения «новые регионы» в отношении Донбасса и Новороссии некорректным, поскольку, по его мнению, эти земли являются исторической частью России.

На мероприятии у главы РГО поинтересовались значением Донбасса и Новороссии для общества. Шойгу выразил уверенность, что данные территории не следует воспринимать как новые, подкрепив мысль тем, что это исконно российские земли, вызывающие немалый интерес с научной точки зрения. Он отметил, что ряд исследовательских проектов, связанных с этими регионами, уже реализуется.

По заверениям Шойгу, одной из ключевых задач для РГО остаётся изучение народов Донбасса и Новороссии. В настоящее время региональные отделения общества открыты во всех соответствующих субъектах РФ, а археологи активно ведут полевые работы у побережий Крыма и Азовского моря.

Читайте также: Шойгу поговорил с армянским коллегой Григоряном.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше