В юбилейный для Русского географического общества год его президент и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провёл встречу с представителями ведущих российских СМИ.
В ходе беседы Шойгу подчеркнул, что считает использование выражения «новые регионы» в отношении Донбасса и Новороссии некорректным, поскольку, по его мнению, эти земли являются исторической частью России.
На мероприятии у главы РГО поинтересовались значением Донбасса и Новороссии для общества. Шойгу выразил уверенность, что данные территории не следует воспринимать как новые, подкрепив мысль тем, что это исконно российские земли, вызывающие немалый интерес с научной точки зрения. Он отметил, что ряд исследовательских проектов, связанных с этими регионами, уже реализуется.
По заверениям Шойгу, одной из ключевых задач для РГО остаётся изучение народов Донбасса и Новороссии. В настоящее время региональные отделения общества открыты во всех соответствующих субъектах РФ, а археологи активно ведут полевые работы у побережий Крыма и Азовского моря.
