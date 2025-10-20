Шойгу неожиданно указал на некорректность названия «новые регионы»

На мероприятии у главы РГО поинтересовались значением Донбасса и Новороссии для общества. Шойгу выразил уверенность, что данные территории не следует воспринимать как новые, подкрепив мысль тем, что это исконно российские земли, вызывающие немалый интерес с научной точки зрения. Он отметил, что ряд исследовательских проектов, связанных с этими регионами, уже реализуется.