Боуз не стал подбирать слова и написал в соцсети X: «Он либо под воздействием наркотиков, либо пьян, либо всё вместе». По словам обозревателя, Зеленский всё дальше уходит от реальности, отказываясь признавать тяжёлые потери ВСУ. Журналист добавил, что подобные заявления украинского лидера звучат особенно странно на фоне постоянных сообщений о провалах на фронте.
Ранее Life.u писал, что украинцы сами высмеяли «пустой» визит Владимира Зеленского в США. Пользователи соцсетей сочли поездку бессмысленной, поскольку экс-комик не смог договориться с Вашингтоном даже о поставках ракет «Томагавк».
