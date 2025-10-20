Трамп подтвердил продолжение действия перемирия в секторе Газа

19 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит серию ударов по объектам палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на нарушение перемирия со стороны движения. Как указали в армейской пресс-службе, палестинцы в тот же день выпустили противотанковую ракету и открыли огонь по войскам израильской армии, тем самым грубо нарушив режим прекращения огня.