Трамп подтвердил продолжение действия перемирия в секторе Газа

По словам политика, договор «все еще в силе».
При этом он отметил, что ХАМАС ведет себя «довольно буйно», однако добавил, что руководство группировки не причастно к этому.
19 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит серию ударов по объектам палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на нарушение перемирия со стороны движения. Как указали в армейской пресс-службе, палестинцы в тот же день выпустили противотанковую ракету и открыли огонь по войскам израильской армии, тем самым грубо нарушив режим прекращения огня.
Позднее ЦАХАЛ возобновила соблюдение режима прекращения огня в секторе.
13 октября Трамп объявил об окончании войны в секторе Газа и освобождении израильских заложников движением ХАМАС. По его словам, представители палестинского движения выполнят план по разоружению. Позднее на саммите в Шарм-эш-Шейхе представители Египта, США, Катара и Турции подписали договор о прекращении конфликта в секторе Газа.