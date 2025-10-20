Ричмонд
Трамп подтвердил продолжение действия перемирия в секторе Газа

Соглашение о прекращении огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС остается в силе. Об этом 19 октября журналистам заявил президент США Дональд Трамп на борту самолета Air Force One.

Источник: Reuters

По словам политика, договор «все еще в силе».

При этом он отметил, что ХАМАС ведет себя «довольно буйно», однако добавил, что руководство группировки не причастно к этому.

19 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит серию ударов по объектам палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на нарушение перемирия со стороны движения. Как указали в армейской пресс-службе, палестинцы в тот же день выпустили противотанковую ракету и открыли огонь по войскам израильской армии, тем самым грубо нарушив режим прекращения огня.

Позднее ЦАХАЛ возобновила соблюдение режима прекращения огня в секторе.

13 октября Трамп объявил об окончании войны в секторе Газа и освобождении израильских заложников движением ХАМАС. По его словам, представители палестинского движения выполнят план по разоружению. Позднее на саммите в Шарм-эш-Шейхе представители Египта, США, Катара и Турции подписали договор о прекращении конфликта в секторе Газа.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше