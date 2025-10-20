Кнутов: истребители ВКС РФ будут сопровождать самолет Путина

Истребители воздушно-космических сил (ВКС) РФ будут сопровождать российский борт № 1 до границ нашего государства, объяснил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
«Наши истребители сопровождают борт № 1 во время пролета над территорией России. Над нейтральными водами мы тоже можем сопровождать, тут проблем нет. А уже над другими странами, например, Турцией, наши военные самолёты уже не смогут сопровождать наш борт № 1. Здесь безопасность будет организовывать непосредственно та страна, над которой будет проходить маршрут», — рассказал он.
По словам эксперта, между странами возможны договоренности о том, что российский борт № 1 продолжат сопровождать наши истребители.
«Теоретически можно договориться. Я здесь допускаю, что наши самолеты могут продолжить сопровождать над территорией Турции и дальше над Средиземным морем. Средиземное море проще всего, потому что наша база, путь ограниченно, но продолжает функционировать на территории Сирии, поэтому организовать сопровождение истребителями возможно. Но если брать часть маршрута над странами НАТО, то там вряд ли кто-то разрешит. На территории Венгрии могут встретить венгерские истребители», — объяснил Кнутов.
Ранее военный эксперт рассказал, что самым безопасным для российского борта № 1 перелетом в Венгрию станет вариант через Каспию, Турцию и территорию бывшей Югославии.