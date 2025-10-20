Ричмонд
Уиткофф: извинения Нетаньяху стали решающими для сделки по Газе

Этот шаг со стороны израильского лидера сыграл важную роль в продвижении переговорного процесса.

Источник: Аргументы и факты

Извинения, принесенные премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху катарским властям после удара по членам руководства движения ХАМАС в Дохе, стали одним из ключевых факторов, позволивших сторонам достичь договоренности о прекращении огня в секторе Газа. Такое мнение высказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

По его словам, этот шаг со стороны израильского лидера сыграл важную роль в продвижении переговорного процесса и стал основой для последующих договоренностей. Уиткофф подчеркнул, что именно Катар выступил посредником, поддерживая прямую связь с представителями ХАМАС и передавая собранную информацию Соединенным Штатам, Турции и Египту.

Он отметил, что одной из главных задач переговорщиков было убедить стороны конфликта, что удержание заложников не приносит политических выгод и лишь усугубляет кризис. Именно этот подход, по мнению дипломата, помог ускорить достижение перемирия.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил в кнессете и объявил о завершении конфликта между Израилем и ХАМАС. В своей речи он подчеркнул важность сегодняшнего дня, назвав его «великим» и «новым началом».

