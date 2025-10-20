Ричмонд
Трамп прокомментировал информацию о сделке по Донбассу

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг предположения о том, что он вёл с украинской стороной переговоры о возможной передаче Донбасса под контроль России.

«Трамп заявил, что он не обсуждал с Украиной уступку региона Донбасс России», — пишет Reuters.

Напомним, что президент США Дональд Трамп вновь выступил с инициативой о необходимости для России и Украины прекратить боевые действия, зафиксировав существующую линию фронта в качестве основы для будущих переговоров.

Ранее Вэнс раскрыл позицию Трампа по поставкам Украине ракет Tomahawk.

