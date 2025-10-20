Трамп заявил, что США разберутся с нарушением режима прекращения огня в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон внимательно изучит ситуацию и примет соответствующие меры в ответ на нарушение режима прекращения огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.
«Мы разберемся, что именно происходит. Наша цель — обеспечить максимально мирное разрешение конфликта с ХАМАС», — сообщил американский лидер на борту самолета во время возвращения в Вашингтон из Флориды.
Он отметил, что ХАМАС вел себя агрессивно и открывал огонь, однако возможно, что руководство движения к этим действиям не причастно, и это могли быть отдельные несогласные внутри группировки. В любом случае, подчеркнул президент, с ситуацией разберутся должным образом и решительно. Трамп также добавил, что дальнейшие шаги пока находятся на рассмотрении.
Ранее глава Белого дома анонсировал начало реализации второго этапа мирного плана по Газе. Американский президент указал, что работа в секторе Газа не закончена.