Трамп заявил, что США разберутся с нарушением режима прекращения огня в Газе

Он отметил, что ХАМАС вел себя агрессивно и открывал огонь, однако возможно, что руководство движения к этим действиям не причастно, и это могли быть отдельные несогласные внутри группировки. В любом случае, подчеркнул президент, с ситуацией разберутся должным образом и решительно. Трамп также добавил, что дальнейшие шаги пока находятся на рассмотрении.