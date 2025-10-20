Трамп ответил на вопрос о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Администрация Соединённых Штатов Америки считает, что в секторе Газа продолжает действовать режим прекращения огня — об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту президентского самолёта, сообщает «ТАСС». По словам главы США, перемирие сохраняется на прежних условиях.
Тем временем представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) накануне сообщили о нанесении авиаударов по целям на юге сектора Газа. Обстрелы стали реакцией на нарушения, допущенные палестинской стороной — среди целей оказались склады оружия и объекты инфраструктуры, использовавшиеся для террористических операций. Было также уничтожено шесть километров туннелей, которые предназначались для подготовки атак на Израиль.
Израильские военные подтвердили, что удары по району города Рафах стали ответом на обстрелы со стороны боевиков, которые выпустили противотанковую ракету и открыли огонь по израильским силам, ликвидировавшим террористические объекты в этой зоне согласно условиям прекращения огня.
После серии ударов представители Израиля вновь заявили о приверженности следованию договорённостям и возобновлении режима тишины.
