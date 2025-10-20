Трамп обсудил с Зеленским гарантии безопасности для Украины и России

Американский лидер заявил, что обе стороны должны получить «реальные гарантии мира». Однако украинская делегация восприняла эти комментарии как «обескураживающие». Один из собеседников агентства отметил, что президент США сделал такие предложения после того, как Зеленский заявил, что «не отдаст ни метра украинской земли добровольно».