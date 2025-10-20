Кнутов: Киев может планировать провокацию в Венгрии из-за визита Путина

Служба безопасности Украины (СБУ) может планировать провокацию в Венгрии, куда президент РФ Владимир Путин полетит для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Венгры со своей стороны сделают все, чтобы не было никаких провокаций, и тем более террористических актов. Но нужно помнить, что Украина имеет зуб на Венгрию. Киев крайне заинтересован в том, чтобы на территории Венгрии были совершены какой-нибудь теракт или диверсия, когда туда полетит Путин», — объяснил он.
Эксперт подчеркнул, что со стороны киевского режима исходит наибольшая опасность.
«Они сейчас могут в срочном порядке разрабатывать провокацию для реализации непосредственно на территории Венгрии. Вопросы безопасности здесь должны быть в приоритете», — отметил Кнутов.
Военный эксперт уточнил, что диверсионные группы украинского ГУР могут работать под флагами третьих стран.
«Диверсионные группы могут под флагом третьего государства попытаться провести какую-то диверсию либо провокацию на территории Европы», — добавил он.
Ранее Кнутов объяснил, что истребители ВСК РФ будут сопровождать борт № 1 до границы.