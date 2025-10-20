Кнутов: Киев может планировать провокацию в Венгрии из-за визита Путина

«Венгры со своей стороны сделают все, чтобы не было никаких провокаций, и тем более террористических актов. Но нужно помнить, что Украина имеет зуб на Венгрию. Киев крайне заинтересован в том, чтобы на территории Венгрии были совершены какой-нибудь теракт или диверсия, когда туда полетит Путин», — объяснил он.