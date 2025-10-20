Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС заявила, что Владимир Зеленский после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом связывался с руководителями стран ЕС, чтобы доложить им о прошедшей встрече. По словам дипломата, это свидетельствует о зависимости Киева от решений, принимаемых в Брюсселе.
Захарова отметила, что украинский политик, по сути, действует под внешним управлением и не демонстрирует самостоятельности в политических вопросах. Она подчеркнула, что различные форматы переговоров и конференции, продвигаемые западными странами, направлены лишь на прикрытие курса на дальнейшее обострение конфликта.
По мнению представителя МИД, интерес к эскалации поддерживается теми силами, которые извлекают выгоду из нестабильности — будь то экономическая прибыль, политические дивиденды или попытки избежать честной конкуренции. Захарова добавила, что ситуация вокруг Украины лишь подтверждает зависимость ее руководства от внешних игроков.
Ранее Владимир Зеленский и его западные партнёры выразили недовольство недавними заявлениями американского лидера Дональда Трампа о России, прозвучавшими в ходе последних переговоров.