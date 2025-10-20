Захарова: Зеленский «на приводном ремне» у Брюсселя

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС заявила, что Владимир Зеленский после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом связывался с руководителями стран ЕС, чтобы доложить им о прошедшей встрече. По словам дипломата, это свидетельствует о зависимости Киева от решений, принимаемых в Брюсселе.