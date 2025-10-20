Ричмонд
Посол Афганистана рассказал о работе с Россией по приёму карт «Мир»

Афганистан ведёт обсуждение с Россией по приёму банковских карт «Мир». Об этом заявил посол страны в Москве Гуль Хассан Хассан.

«Работа в этой сфере есть, переговоры идут. Мы нуждаемся в том, чтобы денежные транзакции при покупках проходили без ограничений и проблем», — передаёт комментарий посла газета «Известия».

Дипломат также отметил интерес Афганистана в привлечении большего числа российских компаний для работы в стране.

Ранее стало известно, что карты «Мир» начнут принимать в Таиланде в ближайшее время. Это значительно упростит расчёты для российских туристов. Заявление сделал глава Российско-Таиландского делового совета на Восточном экономическом форуме-2025 (ВЭФ). А в Китае оплата товаров и услуг с помощью QR-кода может стать более удобным способом расчётов для россиян по сравнению с картами «Мир».

