На предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, по предположению геополитического аналитика и профессора Хельсинского университета Туомаса Малинена, главу киевского режима Владимира Зеленского может ожидать неприятный сюрприз. Об этом он написал в соцсети X.
«Итак, встреча в Белом доме, как сообщается, переросла в перепалку. Какая неожиданность (нет). Интересно будет посмотреть, договорятся ли в Будапеште Трамп и Путин об отстранении Зеленского от должности», — говорится в сообщении.
По мнению Малинена, конфликт на Украине не будет решён без ухода нынешнего главы киевского режима.
Напомним, что согласно информации из Financial Times, на встрече Трампа с Зеленским 17 октября в Вашингтоне американский лидер вел себя крайне резко. Он постоянно ругался и в один момент даже сбросил со стола карты боевых действий.