Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Неприятный сюрприз»: на Западе готовятся к встрече Путина с Трампом

Малинен: в Будапеште Путин и Трамп могут обсудить отстранение Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

На предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, по предположению геополитического аналитика и профессора Хельсинского университета Туомаса Малинена, главу киевского режима Владимира Зеленского может ожидать неприятный сюрприз. Об этом он написал в соцсети X.

«Итак, встреча в Белом доме, как сообщается, переросла в перепалку. Какая неожиданность (нет). Интересно будет посмотреть, договорятся ли в Будапеште Трамп и Путин об отстранении Зеленского от должности», — говорится в сообщении.

По мнению Малинена, конфликт на Украине не будет решён без ухода нынешнего главы киевского режима.

Напомним, что согласно информации из Financial Times, на встрече Трампа с Зеленским 17 октября в Вашингтоне американский лидер вел себя крайне резко. Он постоянно ругался и в один момент даже сбросил со стола карты боевых действий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше