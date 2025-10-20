Президентом Боливии стал правоцентрист Родриго Пас

Как уточняет агентство Reuters, победа Паса стала «историческим сдвигом» для страны, которой с 2006 года управляли президенты от партии власти «Движение к социализму». В ходе предвыборной гонки Родриго Пас обещал сохранить социальные программы и одновременно стимулировать развитие частного бизнеса. Его соперник настаивал на мерах жесткой государственной экономии. Оба кандидата во втором туре пообещали укрепить дипломатические отношения с США.