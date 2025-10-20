Геополитический аналитик и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал предположение в социальной сети X о том, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может принести неприятный сюрприз для действующего украинского лидера Владимира Зеленского.
Аналитик обратил внимание на сообщения о том, что недавние переговоры в Белом доме переросли в открытую перепалку, и выразил интерес к тому, могут ли российский и американский лидеры в Будапеште достичь договорённости об отстранении Зеленского с поста президента Украины.
Согласно мнению профессора Малинена, урегулирование конфликта на Украине невозможно без политического ухода главы киевского режима.
Ранее Трамп прокомментировал информацию о сделке по Донбассу.
