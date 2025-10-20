На Западе рассказали о сюрпризе для Зеленского от Путина и Трампа

Аналитик обратил внимание на сообщения о том, что недавние переговоры в Белом доме переросли в открытую перепалку, и выразил интерес к тому, могут ли российский и американский лидеры в Будапеште достичь договорённости об отстранении Зеленского с поста президента Украины.