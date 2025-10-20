Трамп рассказал о ситуации с перемирием на Ближнем Востоке после ударов ЦАХАЛ

Ранее Life.ru писал, что и Израиль, и ХАМАС пока не хотят возвращаться к войне. После месяцев ожесточённых боёв стороны, по данным Вашингтона, стараются сохранить перемирие, понимая, что новый виток конфликта может уничтожить шансы на мир. В Вашингтоне заявили, что готовы вмешаться, если договорённости вновь окажутся под угрозой.