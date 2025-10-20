Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал о ситуации с перемирием на Ближнем Востоке после ударов ЦАХАЛ

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, где сохраняется хрупкий режим прекращения огня. Американский лидер заверил, что договорённости между Израилем и ХАМАС продолжают действовать, несмотря на напряжённую обстановку в регионе.

Источник: Life.ru

Как сообщил Трамп журналистам на борту самолёта Air Force One, «перемирие всё ещё в силе». По его словам, Белый дом внимательно следит за развитием событий и рассчитывает, что стороны проявят сдержанность и будут соблюдать достигнутые договорённости.

Ранее Life.ru писал, что и Израиль, и ХАМАС пока не хотят возвращаться к войне. После месяцев ожесточённых боёв стороны, по данным Вашингтона, стараются сохранить перемирие, понимая, что новый виток конфликта может уничтожить шансы на мир. В Вашингтоне заявили, что готовы вмешаться, если договорённости вновь окажутся под угрозой.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше