Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал условия для снижения пошлин на китайские товары

Глава Белого дома заявил, что Китай из-за пошлин платит США «колоссальные деньги».

Источник: Аргументы и факты

США могут снизить импортные пошлины на китайские товары, если КНР изменит свою позицию по экспорту редкоземельных металлов и возобновят закупки американской сои в прежнем количестве, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Они платят нам огромные суммы, колоссальные суммы из-за пошлин. Они, вероятно, хотели бы, чтобы эти суммы были меньше. И мы будем работать над этим. Но и они должны дать нам что-то», — сказал президент журналистам на борту своего самолета.

Кроме того, американский лидер упомянул об угрозе синтетических наркотиков и обвинил Китай в том, что тот якобы не борется с ними. Трамп также говорил о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая может пройти на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее.

Напомним, 10 октября американский президент предупредил, что США с 1 ноября «или раньше» введут стопроцентные ввозные тарифы на продукцию из Китая «сверх пошлин, которые КНР платит сейчас». 19 октября глава Белого дома заявил, что не намерен «уничтожать» Китайскую Народную Республику через усиление давления в сфере торговли.

Узнать больше по теме
Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше