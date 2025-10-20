Трамп назвал условия для снижения пошлин на китайские товары

США могут снизить импортные пошлины на китайские товары, если КНР изменит свою позицию по экспорту редкоземельных металлов и возобновят закупки американской сои в прежнем количестве, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
«Они платят нам огромные суммы, колоссальные суммы из-за пошлин. Они, вероятно, хотели бы, чтобы эти суммы были меньше. И мы будем работать над этим. Но и они должны дать нам что-то», — сказал президент журналистам на борту своего самолета.
Кроме того, американский лидер упомянул об угрозе синтетических наркотиков и обвинил Китай в том, что тот якобы не борется с ними. Трамп также говорил о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая может пройти на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее.
Напомним, 10 октября американский президент предупредил, что США с 1 ноября «или раньше» введут стопроцентные ввозные тарифы на продукцию из Китая «сверх пошлин, которые КНР платит сейчас». 19 октября глава Белого дома заявил, что не намерен «уничтожать» Китайскую Народную Республику через усиление давления в сфере торговли.