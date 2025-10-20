Истребители в сопровождении: как обеспечат безопасность перелета Путина

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна приложит все усилия для проведения успешной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Как будет обеспечиваться безопасность перелета российского лидера в Будапешт, aif.ru рассказали эксперты.
Эскорт из истребителей ВКС РФ сопроводит до границы.
Российский борт № 1 будут сопровождать истребители воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Как уточнил военный эксперт Юрий Кнутов, этот эскорт возможен до границы нашей страны.
«Наши истребители сопровождают борт № 1 во время пролета над территорией России. Над нейтральными водами мы тоже можем сопровождать, тут проблем нет. А уже над другими странами, например, Турцией, наши военные самолёты уже не смогут сопровождать наш борт № 1. Здесь безопасность будет организовывать непосредственно та страна, над которой будет проходить маршрут», — рассказал он.
Эксперт уточнил, что между странами возможны договоренности о том, что российский борт № 1 продолжат сопровождать наши истребители.
«Теоретически можно договориться. Я здесь допускаю, что наши самолеты могут продолжить сопровождать над территорией Турции и дальше над Средиземным морем. Средиземное море проще всего, потому что наша база, путь ограниченно, но продолжает функционировать на территории Сирии, поэтому организовать сопровождение истребителями возможно. Но если брать часть маршрута над странами НАТО, то там вряд ли кто-то разрешит. На территории Венгрии могут встретить венгерские истребители», — объяснил Кнутов.
Самый безопасный маршрут пролегает через Каспий и Турцию.
Наиболее безопасным маршрутом для российского борта № 1 в Венгрию, по словам Кнутова, станет вариант с перелетом через Каспий и Турцию.
«Сначала такой маршрут идет в сторону Урала, потом вниз, соответственно, там, где Каспий, оттуда на Турцию, и через Турцию уже в Европу. Это достаточно сложный, дальний маршрут, но те страны, над которыми будет проходить полет, с нами в более-менее нормальных отношениях. Речь идет о Сербии, Черногории, Словении», — объяснил он aif.ru.
Как уточнил Кнутов, вариант маршрута с перелетом в Турцию через Черное море является достаточно рискованным из-за близости Украины. Он отметил, маршрут может проще, если будут договоренности со стороны Вашингтона.
«США может оказать давление на некоторые страны, тогда маршрут будет гораздо ближе. По прямой перелет, скорее всего, исключен, потому что Прибалтика и Польша вряд ли дадут разрешение на воздушный коридор над своей территорией. Думаю, что будет какой-нибудь обходной вариант», — добавил Кнутов.
СБУ может устроить провокацию в Венгрии.
Служба безопасности Украины (СБУ) может готовить провокацию в Венгрии во время визита Путина для переговоров с Трампом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Венгры со своей стороны сделают все, чтобы не было никаких провокаций, и тем более террористических актов. Но нужно помнить, что Украина имеет зуб на Венгрию. Киев крайне заинтересован в том, чтобы на территории Венгрии были совершены какой-нибудь теракт или диверсия, когда туда полетит Путин», — объяснил он.
По словам эксперта, со стороны киевского режима исходит наибольшая опасность.
«Они сейчас могут в срочном порядке разрабатывать провокацию для реализации непосредственно на территории Венгрии. Вопросы безопасности здесь должны быть в приоритете», — отметил Кнутов.
Диверсионные группы украинского ГУР, как уточнил эксперт, могут работать под флагом третьих стран.
«Диверсионные группы могут под флагом третьего государства попытаться провести какую-то диверсию либо провокацию на территорию Европы», — добавил он.
Ранее заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов рассказал о трех вариантах маршрута перелета в Венгрию российского борта.