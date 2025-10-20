Истребители в сопровождении: как обеспечат безопасность перелета Путина

«Теоретически можно договориться. Я здесь допускаю, что наши самолеты могут продолжить сопровождать над территорией Турции и дальше над Средиземным морем. Средиземное море проще всего, потому что наша база, путь ограниченно, но продолжает функционировать на территории Сирии, поэтому организовать сопровождение истребителями возможно. Но если брать часть маршрута над странами НАТО, то там вряд ли кто-то разрешит. На территории Венгрии могут встретить венгерские истребители», — объяснил Кнутов.