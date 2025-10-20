Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ: Российские дипломаты активно готовят встречу Путина и Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты ведут «глубокую и серьезную работу» по подготовке возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты ведут «глубокую и серьезную работу» по подготовке возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По ее словам, после состоявшегося между лидерами контакта работа по подготовке продолжилась на различных дипломатических уровнях.

— Контакт состоялся, он был прокомментирован администрацией президента. Господин Ушаков подробнейшим образом с ним ознакомил, — отметила Захарова.

Она также добавила, что «в развитие этих контактов состоялись контакты глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии с целью подготовки соответствующего мероприятия», передает ТАСС.

Тем временем западные СМИ пишут, что предстоящую встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампом считают «политическим кошмаром» для Евросоюза. По мнению журналистов, проведение саммита в столице Венгрии демонстрирует «пренебрежение Европой».

Ранее по итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сообщил о планах встретиться с ним в Будапеште. Он отметил, что Москва и Вашингтон еще не определили дату встречи.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше