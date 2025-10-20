МИД РФ: Российские дипломаты активно готовят встречу Путина и Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты ведут «глубокую и серьезную работу» по подготовке возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
По ее словам, после состоявшегося между лидерами контакта работа по подготовке продолжилась на различных дипломатических уровнях.
— Контакт состоялся, он был прокомментирован администрацией президента. Господин Ушаков подробнейшим образом с ним ознакомил, — отметила Захарова.
Она также добавила, что «в развитие этих контактов состоялись контакты глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии с целью подготовки соответствующего мероприятия», передает ТАСС.
Тем временем западные СМИ пишут, что предстоящую встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампом считают «политическим кошмаром» для Евросоюза. По мнению журналистов, проведение саммита в столице Венгрии демонстрирует «пренебрежение Европой».
Ранее по итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сообщил о планах встретиться с ним в Будапеште. Он отметил, что Москва и Вашингтон еще не определили дату встречи.