«Находится на приводном ремне»: Захарова объяснила звонок Зеленского после встречи с Трампом

Мария Захарова заявила, что Зеленский находится на приводном ремне у Брюсселя.

Источник: Комсомольская правда

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала встречу президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Украины Владимира Зеленского. Ее слова приводит ТАСС.

По мнению Захаровой, после встречи с Трампом Зеленский звонил лидерам ЕС, чтобы «отчитаться». Она подчеркнула, что украинский президент «находится на приводном ремне» у Брюсселя.

«Они [лидеры ЕС] придумывают разные формулы, придумывают разные ухищрения, то какие-то форматы, то какие-то конференции. Но всё только для того, чтобы замаскировать эту самую эскалацию», — объяснила дипломат.

Ранее сообщалось, что во время встречи с бывшим комиком в Белом доме президент США постоянно ругался, а в определенный момент сбросил со стола все разложенные карты, отображающие ситуацию на передовой.

Известно, что диалог Трампа и Зеленского длился около 2,5 часов. Но в какой-то момент американский лидер внезапно завершил разговор, не объяснив причин.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше