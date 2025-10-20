«Находится на приводном ремне»: Захарова объяснила звонок Зеленского после встречи с Трампом

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала встречу президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Украины Владимира Зеленского. Ее слова приводит ТАСС.
По мнению Захаровой, после встречи с Трампом Зеленский звонил лидерам ЕС, чтобы «отчитаться». Она подчеркнула, что украинский президент «находится на приводном ремне» у Брюсселя.
«Они [лидеры ЕС] придумывают разные формулы, придумывают разные ухищрения, то какие-то форматы, то какие-то конференции. Но всё только для того, чтобы замаскировать эту самую эскалацию», — объяснила дипломат.
Ранее сообщалось, что во время встречи с бывшим комиком в Белом доме президент США постоянно ругался, а в определенный момент сбросил со стола все разложенные карты, отображающие ситуацию на передовой.
Известно, что диалог Трампа и Зеленского длился около 2,5 часов. Но в какой-то момент американский лидер внезапно завершил разговор, не объяснив причин.