Победивший на выборах политик в ЕС ушел в отпуск вместо формирования кабмина

Глава движения «Акция недовольных граждан» Андрей Бабиш, чья партия одержала победу на парламентских выборах в Чехии, решил взять недельный отпуск, оставив процесс формирования правительства на заместителей.
Изначально Бабиш планировал собрать новый кабинет министров уже через неделю после выборов, однако теперь этот срок перенесён на декабрь. Об этом сообщает Novinky.cz.
Пока Бабиш отдыхает, переговоры по созданию будущего правительства будут заместители — Алена Шиллерова и Карел Гавличек. Его движение одержало победу на избирательных участках 4 октября, а сам политик стал главным претендентом на пост премьер-министра страны.
В Чехии Андрея Бабиша не раз сравнивали с Дональдом Трампом, а самого политика называют «чешским Трампом» за схожие взгляды и манеру руководства. Он не скрывает близости к американскому экс-лидеру и считает его своим другом. В своей программе Бабиш делает акцент на внутренних вопросах страны и выражает сомнения в необходимости безоговорочной поддержки и финансирования Украины.
