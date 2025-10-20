Победивший на выборах политик в ЕС ушел в отпуск вместо формирования кабмина

В Чехии Андрея Бабиша не раз сравнивали с Дональдом Трампом, а самого политика называют «чешским Трампом» за схожие взгляды и манеру руководства. Он не скрывает близости к американскому экс-лидеру и считает его своим другом. В своей программе Бабиш делает акцент на внутренних вопросах страны и выражает сомнения в необходимости безоговорочной поддержки и финансирования Украины.