Трамп воспользовался коротким трапом самолёта во Флориде из-за угрозы покушения

Дональд Трамп воспользовался укороченной лестницей при посадке на президентский борт Air Force One в международном аэропорту Палм-Бич во Флориде. Как сообщает Fox News, меры были приняты в связи с усилением режима безопасности после обнаружения оборудованной охотничьей вышки с видом на зону посадки самолёта.

Источник: Life.ru

Решение об изменении стандартной процедуры посадки было принято Секретной службой США. Потенциальная угроза была идентифицирована до прибытия американского лидера в Палм-Бич, где расположена его личная резиденция.

А в сентябре неизвестный мужчина попытался ослепить пилота вертолёта Marine One, на борту которого находился Дональд Трамп. Офицер Секретной службы Диего Сантьяго заметил мужчину, который направил красный лазер в сторону вертолёта, что могло создать риск столкновения. Сантьяго изъял у задержанного лазер и нашёл у него нож. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов.

