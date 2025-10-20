Трамп воспользовался коротким трапом самолёта во Флориде из-за угрозы покушения

А в сентябре неизвестный мужчина попытался ослепить пилота вертолёта Marine One, на борту которого находился Дональд Трамп. Офицер Секретной службы Диего Сантьяго заметил мужчину, который направил красный лазер в сторону вертолёта, что могло создать риск столкновения. Сантьяго изъял у задержанного лазер и нашёл у него нож. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов.