Глава КГБ Тертель сказал о продолжении контактов Беларуси с США

Глава Комитета государственной безопасности Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1» сказал о продолжении контактов Беларуси с США.
— Белорусско-американские контакты продолжаются, — подчеркнул председатель Комитета госбезопасности.
По словам Ивана Тертеля, это находится в русле стратегических интересов Беларуси и США. Также есть положительные тенденции.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про возможность заключения большой сделки с США: «Мы к этому готовы».
Тем временем Лукашенко заявил, что США видят роль Беларуси в урегулировании украинского конфликта: «Мы готовы в этом участвовать».
Кроме того, глава КГБ Беларуси Иван Тертель сказал о возможности разговора Лукашенко и Зеленского.