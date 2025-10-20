Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава КГБ Тертель сказал о продолжении контактов Беларуси с США

Глава КГБ заявил, что контакты Беларуси и США продолжаются.

Источник: Комсомольская правда

Глава Комитета государственной безопасности Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1» сказал о продолжении контактов Беларуси с США.

— Белорусско-американские контакты продолжаются, — подчеркнул председатель Комитета госбезопасности.

По словам Ивана Тертеля, это находится в русле стратегических интересов Беларуси и США. Также есть положительные тенденции.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про возможность заключения большой сделки с США: «Мы к этому готовы».

Тем временем Лукашенко заявил, что США видят роль Беларуси в урегулировании украинского конфликта: «Мы готовы в этом участвовать».

Кроме того, глава КГБ Беларуси Иван Тертель сказал о возможности разговора Лукашенко и Зеленского.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше