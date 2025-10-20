Стал известен самый безопасный маршрут для перелета Путина в Венгрию

По оценке эксперта, оптимальной с точки зрения безопасности станет траектория, проходящая через акваторию Каспия, далее в направлении Турции, а затем — в европейское воздушное пространство. Он отметил, что хотя этот путь длиннее и сложнее, государства, над территорией которых пройдет полет, сохраняют с Россией относительно доброжелательные отношения. Речь идет о Сербии, Черногории и Словении.