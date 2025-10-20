Стал известен самый безопасный маршрут для перелета Путина в Венгрию

Военный аналитик Юрий Кнутов в разговоре с изданием aif.ru указал наиболее безопасный вариант перелета президента России Владимира Путина в Будапешт для проведения переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
По оценке эксперта, оптимальной с точки зрения безопасности станет траектория, проходящая через акваторию Каспия, далее в направлении Турции, а затем — в европейское воздушное пространство. Он отметил, что хотя этот путь длиннее и сложнее, государства, над территорией которых пройдет полет, сохраняют с Россией относительно доброжелательные отношения. Речь идет о Сербии, Черногории и Словении.
Кнутов также предположил, что маршрут можно было бы упростить при наличии договоренностей с Вашингтоном. В этом случае США могли бы повлиять на ряд стран для обеспечения пролета, однако даже тогда вариант через Польшу и страны Балтии останется исключенным из-за высокого уровня риска.
Ранее генерал-майор авиации, военный летчик Владимир Попов сообщил, что во время визита президента России в Венгрию самолет главы государства будет сопровождаться четырьмя истребителями, что является частью комплекса мер по обеспечению безопасности полета.
Читайте также: На Западе рассказали о сюрпризе для Зеленского от Путина и Трампа.