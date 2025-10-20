Глава МИД РФ неожиданно впечатлил Китай, заявив, что Россия его не предаст

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом соперничество ведущих держав мира заметно усилилось. Американский лидер открыто заявил о продолжении торговой войны с Китаем, при этом администрация США предпринимает попытки наладить контакт с Москвой, используя тактику давления и временных уступок. Вашингтон стремится посеять разлад между Россией и Китаем, играя на противоречиях и интересах сторон, передает АБН24.