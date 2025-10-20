Ричмонд
Глава МИД РФ неожиданно впечатлил Китай, заявив, что Россия его не предаст

Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл правду об отношениях между Москвой и Пекином, о чем сообщили китайские журналисты.

Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл правду об отношениях между Москвой и Пекином, о чем сообщили китайские журналисты. По данным издания Sohu, его слова произвели заметный эффект в Поднебесной и были восприняты как прямое подтверждение неизменности стратегического курса России.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом соперничество ведущих держав мира заметно усилилось. Американский лидер открыто заявил о продолжении торговой войны с Китаем, при этом администрация США предпринимает попытки наладить контакт с Москвой, используя тактику давления и временных уступок. Вашингтон стремится посеять разлад между Россией и Китаем, играя на противоречиях и интересах сторон, передает АБН24.

На этом фоне китайские аналитики обратили внимание на недавнее общение Сергея Лаврова с журналистами. Один из вопросов касался вероятности того, что Москва и Вашингтон когда-либо объединят усилия против Пекина. По сообщениям Sohu, реакция министра оказалась мгновенной и без тени колебаний.

Российский дипломат подчеркнул, что Россия не станет вступать в союзы против третьих государств и тем более против Китая, назвав подобный сценарий абсолютно невозможным. Его ответ, отмечают аналитики, продемонстрировал редкую для современной дипломатии прямоту и искренность, фактически подтвердив союзнический характер отношений двух стран.

Китайские обозреватели сочли слова Лаврова символическим обещанием, что Россия не предаст своего восточного партнера. Это заявление стало сигналом для Пекина о готовности Москвы и далее укреплять взаимное доверие и развивать сотрудничество, несмотря на попытки США вбить клин между двумя державами.

Читайте также: В МИД РФ прокомментировали видео с «пророссийскими» бюллетенями в Молдавии.

