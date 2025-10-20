Sohu: Лавров восхитил Пекин обещанием, что Россия не предаст Китай

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впечатлил Пекин, пообещав, что Москва его не предаст. Об этом пишет китайское издание Sohu.
На фоне переговоров России и США у дипломата спросили о будущих отношениях Москвы и Пекина. Один из журналистов поинтересовался у Лаврова, может ли Россия вступить в союз против Китая.
— Лавров ответил без промедления и паузы на размышления. Российский министр внезапно дал обещание КНР, — отмечается в публикации.
Авторы материала также отметили, что глава российского МИД прямо ответил, что Москва не будет ни с кем объединяться против третьих стран, включая Китай. Он добавил, что между РФ и КНР сложились теплые отношения, направленные на поддержку и сотрудничество.
Редакторы Sohu назвали данный ответ обещанием Китаю, что Россия его не предаст. Они также добавили, что заявление Лаврова произвело сильное впечатление на Пекин, его восприняли как четкий сигнал.
В сентябре СМИ сообщили, что во время своего визита в Китай российский лидер Владимир Путин сделал стране щедрый подарок, несмотря на заявления западных политиков о том, что глава государства отправился туда за помощью.