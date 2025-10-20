Вэнс уточнил позицию США по поставкам Киеву Tomahawk

Президент США Дональд Трамп пока не принял решения относительно поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом вице-презедент Джей Ди Вэнс сообщил журналистам, передает Reuters.
Вэнс повторил слова Трампа о том, что США должны в первую очередь обеспечить оружием себя.
«Президент Соединенных Штатов стремится в первую очередь обеспечить безопасность Америки, а это, очевидно, означает, что нам необходимо иметь критически важные системы вооружения для собственных вооруженных сил, для наших собственных войск. Именно на этом сосредоточен президент», — сказал он.
Вэнс добавил, что сам оптимистично оценивает перспективы урегулирования конфликта на Украине, но не готов сказать, когда это произойдет. По его словам, Соединенные Штаты «будут продолжать идти по пути мира» независимо от того, уйдет ли на это еще несколько недель, месяцев или больше времени.
Ракеты Tomahawk имеют дальность до 2,5 тыс. км. Украинский президент поднял вопрос об их поставках Киеву в сентябре и сразу предупредил, что представители российской власти должны знать, где находятся бомбоубежища. Зеленский отмечал, что при получении этих ракет Украина будет наносить удары по военным целям и энергетическим объектам России.
Трамп ранее допускал, что Киев получит Tomahawk в случае отсутствия урегулирования. Российский президент Владимир Путин во время разговора с ним указал, что эти ракеты не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб перспективам мирного урегулирования и отношениям России и США. В октябре Трамп, говоря в начале встречи с Зеленским о поставке дальнобойных ракет Украине, отметил, что они нужны самим США.
Как писал CNN, в «прямом и честном» разговоре Трамп ясно дал понять Зеленскому, что Киев пока не получит ракеты большой дальности. У республиканца сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта, сказал телеканалу один из чиновников.
Сам Трамп говорил, что Украина хотела бы пойти в наступление, в то время как он хочет больше узнать о том, как Киев планирует использовать Tomahawk.
Москва осуждает поставки оружия Киеву.