Стало известно, что силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Ростовскую область

На севере Ростовской области российские подразделения противовоздушной обороны предотвратили воздушную атаку БПЛА вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.
По его словам, средства ПВО успешно уничтожили несколько вражеских беспилотников в Чертковском районе. Глава региона подчеркнул, что на земле обошлось без последствий: повреждений и пострадавших нет. При этом уточнение деталей инцидента продолжается.
Ранее, 19 октября, Министерство обороны России сообщило, что за ночь системы ПВО сбили 45 украинских беспилотников над территорией страны. Больше всего дронов было ликвидировано в Самарской области — 12 аппаратов, и в Саратовской — 11.
18 октября 2025 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о другом налёте беспилотников ВСУ, в результате которого пострадал глава Мокроорловской администрации Грайворонского округа. БПЛА поразил легковой автомобиль на участке трассы Мокрая Орловка — Дунайка. Руководитель села Сергей Кулаков получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, после чего был госпитализирован силами местной самообороны.
Читайте также: Стало известно о последствиях атаки БПЛА в Волгоградской области.