В Турции оценили значение переговоров России и Украины в Стамбуле

Дипломатический источник считает, что результаты переговоров могут стать основой для встреч лидеров.

Источник: Аргументы и факты

Итоги переговоров России и Украины в Стамбуле могут послужить основой для возможных встреч на высшем уровне, считает турецкий дипломатический источник.

Он отметил, что было проведено три раунда переговоров в Стамбуле. Делегации представили лидерам наработки, что помогло лучше понять позиции сторон. «Эти наработки, безусловно, станут основой для возможных переговоров на уровне лидеров», — подчеркнул собеседник РИА Новости, добавив, что сегодня главной задачей является обеспечение непрерывности переговорного процесса и достижение конкретных результатов.

Ранее эксперт Дмитрий Суслов назвал возможное место новых переговоров РФ и Украины.

В Кремле объяснили паузу в переговорах нежеланием Киева вести диалог.