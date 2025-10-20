В Турции оценили значение переговоров России и Украины в Стамбуле

Он отметил, что было проведено три раунда переговоров в Стамбуле. Делегации представили лидерам наработки, что помогло лучше понять позиции сторон. «Эти наработки, безусловно, станут основой для возможных переговоров на уровне лидеров», — подчеркнул собеседник РИА Новости, добавив, что сегодня главной задачей является обеспечение непрерывности переговорного процесса и достижение конкретных результатов.