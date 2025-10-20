Шольц неожиданно назвал разговоры с Путиным дружескими, но предсказуемыми

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что его телефонные беседы с президентом России Владимиром Путиным проходили в спокойной и даже дружеской атмосфере. Об этом он сообщил в подкасте Kaffee und Fluchen, отметив, что при взаимной вежливости оба собеседника ясно понимали позиции друг друга и не питали иллюзий относительно исхода разговоров.