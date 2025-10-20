Шольц неожиданно назвал разговоры с Путиным дружескими, но предсказуемыми

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что его телефонные беседы с президентом России Владимиром Путиным проходили в спокойной и даже дружеской атмосфере. Об этом он сообщил в подкасте Kaffee und Fluchen, отметив, что при взаимной вежливости оба собеседника ясно понимали позиции друг друга и не питали иллюзий относительно исхода разговоров.
Шольц подчеркнул, что после начала украинского кризиса стороны неоднократно и обстоятельно обменивались мнениями по телефону, а последний разговор состоялся в прошлом году. По словам экс-канцлера, российское решение о начале военной операции на Украине не было спонтанным, а представляло собой заранее обдуманный шаг.
Политик также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет внести свой вклад в урегулирование конфликта, если проявит готовность к конструктивному диалогу.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали последней беседы Путина и Шольца. По его словам, немецкий политик тогда не сделал заявлений, выходящих за рамки уже известных тезисов. Он вновь повторил требования о выводе войск и политических изменениях, при этом не затронув первопричины происходящего.
Читайте также: Стал известен самый безопасный маршрут для перелета Путина в Венгрию.