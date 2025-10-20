Системы противовоздушной обороны Российской Федерации в ночное время успешно нейтрализовали семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территориями нескольких регионов.
Согласно официальному сообщению Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО осуществили перехват и уничтожение самолетных БПЛА: три единицы над Республикой Крым, два над Брянской областью, а также по одному над Липецкой и Ульяновской областями.
Напомним, что на севере Ростовской области российские подразделения противовоздушной обороны предотвратили воздушную атаку БПЛА вооружённых сил Украины.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили опорные пункты ВСУ благодаря телефону.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.