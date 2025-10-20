Ричмонд
Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над четырьмя регионами России

Системы противовоздушной обороны Российской Федерации в ночное время успешно нейтрализовали семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территориями нескольких регионов.

Согласно официальному сообщению Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО осуществили перехват и уничтожение самолетных БПЛА: три единицы над Республикой Крым, два над Брянской областью, а также по одному над Липецкой и Ульяновской областями.

Напомним, что на севере Ростовской области российские подразделения противовоздушной обороны предотвратили воздушную атаку БПЛА вооружённых сил Украины.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили опорные пункты ВСУ благодаря телефону.

