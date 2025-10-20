Глава Администрации президента Крутой опроверг конфликт правительства и Нацбанка

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1» опроверг конфликт правительства и Национального банка.
В эфире заметили, что Совет министров подготовил проект программы социально-экономического развития Беларуси на 2026 — 2030 годы, а глава Нацбанка Роман Головченко возглавил рабочую группу.
— Никакого конфликта нет. Президент на этом сделал акцент. Весь процесс отработки программы идет уже фактически с конца прошлого года, — подчеркнул Дмитрий Крутой.
Глава Администрации президента обратил внимание, что в мае 2025 года главе государства доложили основные моменты, направления программы и он их одобрил. По его словам, с тех пор идет развитие, а также углубление по каждой подтеме.
Крутой уточнил, что группа, которая была создана, также разбита по своим зонам ответственности: экономические, социальные вопросы, демографическая политика. Он заметил, что никакого большого пересечения нет.
— И все настроены на результат, чтобы в течение месяца-полутора месяцев доработать программу по конкретным направлениям, — подчеркнул глава Администрации президента.
Ранее председатель ЦИК Игорь Карпенко сказал, что примут на ВНС в декабре 2025.
Тем временем глава Нацбанка Роман Головченко ответил на вопрос о ситуации с курсом доллара в Беларуси.
Кроме того, глава КГБ Беларуси Иван Тертель сказал о возможности разговора Лукашенко и Зеленского.