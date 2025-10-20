Малинен: переговоры в Будапеште могут закончиться отстранением Зеленского

Предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште могут привести к отстранению Владимира Зеленского, заявил политический аналитик, профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.
Эксперт предположил, что разговор американского лидера и главы киевского режима в Белом доме, вероятно, перерос в перепалку.
«Интересно будет посмотреть, договорятся ли в Будапеште Трамп и Путин об отстранении Зеленского от должности», — написал Малинен на своей странице в социальной сети X*.
Напомним, 16 октября глава Белого дома после телефонного разговора с российским лидером сообщил о достигнутой договоренности провести их встречу в Будапеште. Трамп объяснил выбор венгерской столицы тем, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является «хорошей принимающей стороной».
Ранее агентство Reuters сообщало, что Зеленский и его западные союзники выразили недовольство недавними заявлениями президента США о России.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.