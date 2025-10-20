Ричмонд
Reuters: на встрече с Зеленским Трамп говорил о гарантиях для России

По словам источников, встреча оставила украинскую делегацию «разочарованной и сбитой с толку».

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне говорил о гарантиях безопасности по окончании конфликта не только для Украины, но и для России, передает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что встреча, по предварительным оценкам, не была катастрофической для Киева, однако оставила украинскую делегацию «разочарованной и сбитой с толку» отдельными заявлениями Трампа. В частности речь идет об отказе США передать Киеву крылатые ракеты Tomahawk.

Между тем источники также сообщили, что обе стороны переговоров в ходе встречи неоднократно переходили на мат.

Раее сообщалось, что Трамп отклонил предложение Киева о покупке Tomahawk, назвав сложным вопросом для Вашингтона поставки таких боеприпасов.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял о раскрытии Киевом содержания переговоров с США.

В МИД РФ отметили, что после встречи с Трампом Зеленский связывался с руководителями стран ЕС, чтобы доложить им о встрече. Это говорит о зависимости Киева от решений, принимаемых в Брюсселе.

