Без паузы и колебаний: Лавров дал обещание, которое растрогало Китай

Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров рассказал о планах США «законопатить» конфликт на Украине. По словам министра, американский спецпосланник Кит Келлог предлагает не решать кризис, а просто заморозить его, чтобы потом «умыть руки». Глава российской дипломатии подчеркнул, что такая позиция лишь затягивает урегулирование и даёт Штатам повод снова вмешаться, когда им это будет выгодно.