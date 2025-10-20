Ричмонд
Вэнс заявил, что США хотят сами вооружиться Tomahawk

Администрация президента США Дональда Трампа пока не приняла решения о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Украине.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента США Дональда Трампа на данный момент не определилась с поставками крылатых ракет Tomahawk Украине. Об этом сообщил вице-президент Джей Ди Вэнс, уточнив, что приоритет Вашингтона — обеспечение вооружением собственных войск.

«США стремятся в первую очередь обеспечить безопасность страны. Это означает, что нам необходимо иметь достаточный запас ключевых систем вооружений для наших вооруженных сил», — отметил Вэнс.

По его словам, именно этому уделяет основное внимание президент США.

«Если Трамп решит, что продажа дополнительного оружия Европе соответствует интересам Америки, он это сделает. Однако пока он не принял такого решения относительно ракет Tomahawk», — добавил вице-президент.

Вэнс подчеркнул, что окончательное решение будет принимать сам Трамп.

Ранее издание WE отметило существенное снижение перспектив получения Украиной ракет Tomahawk, так как Трамп всегда выражал сомнения относительно целесообразности оказания помощи Киеву.

