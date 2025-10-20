Трамп призвал Россию и Украину остановить боевые действия. Военная операция, день 1335-й

России и Украине следует прекратить боевые действия, оставаясь на нынешней линии боевого соприкосновения, заявил Дональд Трамп. Глава Белого дома опроверг информацию о том, что обсуждал с Киевом возможные территориальные уступки в пользу Москвы. Украина рассчитывает в декабре добиться прорыва в вопросе вступления в ЕС. Ночью над регионами России сбили семь украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.