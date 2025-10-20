Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп призвал Россию и Украину остановить боевые действия. Военная операция, день 1335-й

России и Украине следует прекратить боевые действия, оставаясь на нынешней линии боевого соприкосновения, заявил Дональд Трамп. Глава Белого дома опроверг информацию о том, что обсуждал с Киевом возможные территориальные уступки в пользу Москвы. Украина рассчитывает в декабре добиться прорыва в вопросе вступления в ЕС. Ночью над регионами России сбили семь украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:47 ~Вопрос о предоставлении Украине беспроцентного кредита в размере €140 млрд за счет замороженных российских активов движется к «счастливому разрешению»~, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Соглашение о «репарационном займе» может быть достигнуто до конца 2025 года, пишет The Guardian.

8:43 В Одесской области Украины ночью произошли взрывы, сообщило издание «Зеркало недели».

8:37 Развязка конфликта на Украине должна быть фундаментальной и гарантирующей мир, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

8:35 ⚡️Дональд Трамп подталкивал Владимира Зеленского к передаче России ряда территорий в ходе их встречи, которая вызвала «разочарование» у Киева, пишет Reuters.

«Посыл был таким: ваша страна замерзнет и будет уничтожена, если Украина не заключит сделку с Россией», — говорится в публикации.

8:27 Поезда на Сумском направлении ходят с задержкой после повреждения железнодорожной инфраструктуры, заявила «Укржелдорога» в своем Telegram-канале.

8:26 ❗️В селе Ясные Зори Белгородской области украинский беспилотник атаковал сельхозпредприятие, два человека погибли, еще один получил осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

8:19 ?Дональд Трамп пока не принял решения по вопросу возможной передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, передает Reuters со ссылкой на вице-президента США Джей Ди Вэнса.

8:17 ~Будапешт на встречах с коллегами из стран ЕС выступит против продолжения военной помощи Украине~, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

8:15 Минобороны России показало кадры работы военных связистов группировки войск «Север».

«Подразделения связи развернули и поддерживают работу стационарных и мобильных узлов связи, применяя современные цифровые системы», — отметили в ведомстве.

8:14 Дональд Трамп на переговорах с Владимиром Зеленским рассуждал о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России, пишет Reuters.

8:12 ❗️В Ульяновской области предотвращена атака БПЛА на подстанцию в Вешкайме, пострадавших нет, сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

«Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме», — отметил он.

8:10 США продолжат работать над достижением мира в конфликте на Украине, даже если это займет месяцы или дольше, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.

8:08 ?Дональд Трамп опроверг информацию о том, что обсуждал с украинской стороной возможные территориальные уступки в пользу России, пишет Reuters.

8:06 Украина рассчитывает в декабре добиться прорыва в вопросе вступления в Европейский союз, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тарас Качка изданию Politico.

8:04 Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.

8:02 ⚡️Войскам России и Украины следует прекратить боевые действия, оставаясь на нынешней линии боевого соприкосновения, заявил Дональд Трамп.

«Мы считаем, что им следует просто остановиться на линии соприкосновения», — отметил он.

8:01 ?Над регионами России ночью сбили семь украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Над Крымом уничтожили три БПЛА, над Брянской областью — два, над Липецкой и Ульяновской — по одному.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1335-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше