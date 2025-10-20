Telegraph: Военным в Великобритании разрешат сбивать дроны, угрожающие их базам

По данным издания, вооружённым силам будут даны новые полномочия — уничтожать дроны, которые могут представлять опасность для баз и инфраструктуры Министерства обороны. Официально об этом намерен объявить глава британского оборонного ведомства Джон Хили в понедельник, 20 октября.