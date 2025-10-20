Telegraph: Военным в Великобритании разрешат сбивать дроны, угрожающие их базам

По данным издания, вооружённым силам будут даны новые полномочия — уничтожать дроны, которые могут представлять опасность для баз и инфраструктуры Министерства обороны. Официально об этом намерен объявить глава британского оборонного ведомства Джон Хили в понедельник, 20 октября.
Как уточняет источник, разрешение будет распространяться исключительно на военные объекты и не затронет гражданские зоны.
Ранее в Великобритании признали, что уже находятся в состоянии войны с Россией. Такое мнение выразила бывший глава британской службы безопасности MI5 баронесса Элиза Мэннингем-Буллер.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.