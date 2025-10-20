Ричмонд
Telegraph: Военным в Великобритании разрешат сбивать дроны, угрожающие их базам

Военнослужащие Великобритании получат право сбивать беспилотники, представляющие угрозу для военных объектов. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

По данным издания, вооружённым силам будут даны новые полномочия — уничтожать дроны, которые могут представлять опасность для баз и инфраструктуры Министерства обороны. Официально об этом намерен объявить глава британского оборонного ведомства Джон Хили в понедельник, 20 октября.

Как уточняет источник, разрешение будет распространяться исключительно на военные объекты и не затронет гражданские зоны.

Ранее в Великобритании признали, что уже находятся в состоянии войны с Россией. Такое мнение выразила бывший глава британской службы безопасности MI5 баронесса Элиза Мэннингем-Буллер.

