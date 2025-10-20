Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп опроверг дискуссии насчет уступки территорий Киевом

Лидер Штатов заявил, что не обсуждал с украинской стороной возможные территориальные уступки.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о том, что на встрече с Владимиром Зеленским обсуждались возможные территориальные уступки России. Об этом сообщило агентство Reuters.

Некоторые западные СМИ после встречи Трампа и Зеленского написали, что США якобы предлагали Украине уступить Донбасс.

«Он что-то возьмет, он уже завоевал определенную собственность», — заявил Трамп, комментируя возможные территориальные изменения.

Ранее Зеленский после встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом рассказал, что предметом переговоров по урегулированию на Украине станут территории.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше