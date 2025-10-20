Трамп опроверг дискуссии насчет уступки территорий Киевом

Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о том, что на встрече с Владимиром Зеленским обсуждались возможные территориальные уступки России. Об этом сообщило агентство Reuters.
Некоторые западные СМИ после встречи Трампа и Зеленского написали, что США якобы предлагали Украине уступить Донбасс.
«Он что-то возьмет, он уже завоевал определенную собственность», — заявил Трамп, комментируя возможные территориальные изменения.
Ранее Зеленский после встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом рассказал, что предметом переговоров по урегулированию на Украине станут территории.
