Аксенов отметил роль военных связистов в решении задач СВО

«Сегодня личный состав войск связи успешно решает самые сложные задачи, образцово выполняет свой долг на фронтах специальной военной операции. Даже в тяжелейших условиях, рискуя жизнью, наши связисты обеспечивают бесперебойную связь между подразделениями», — написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов также отметил, что служба в войсках связи требует высокого профессионализма, мужества, ответственности и выдержки.
Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны связисты внесли неоценимый вклад в достижение Победы над фашистскими захватчиками.
«Их героизм, самоотверженность и преданность Родине — вечный нравственный ориентир для защитников Отечества», — подчеркнул глава республики.
20 октября в России отмечается День военного связиста. Праздник был учрежден указом президента РФ в 2006 году в знак признания заслуг специалистов этого рода войск в обеспечении обороны и безопасности страны. Дата 20 октября выбрана в память о создании в 1919 году войск связи как специальных подразделений Красной Армии. До 2006 года этот день отмечался как День связи Вооруженных сил России.