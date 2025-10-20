Ричмонд
Джонсон допустил попытку сорвать встречу Путина и Трампа в Будапеште

Экс-аналитик ЦРУ считает, что восточные члены НАТО могут отказать в пропуске самолета российского лидера в свое воздушное пространство.

Источник: Аргументы и факты

Восточные члены НАТО могут попытаться сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, отказав впустить российский самолет в свое воздушное пространство, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Будь я президентом Путиным, точно летел бы в сопровождении военных самолетов», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По мнению Джонсона, наиболее вероятными вариантами для полета над ними самолета российского лидера были бы Болгария или Румыния, а вот Польша вряд ли бы подошла в связи с крайне отрицательным отношением ее руководства к РФ.

Напомним, в ходе телефонного разговора 16 октября Путин и Трамп договорились провести встречу в Будапеште.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, российский борт № 1 до границ будут сопровождать истребители ВКС РФ.

Политический аналитик Туомас Малинен высказывал мнение о том, что переговоры Путина и Трампа в Будапеште могут привести к отстранению Владимира Зеленского.

