В Ульяновской области сообщили об атаке дронов ВСУ на подстанцию в Вешкайме

Попытка атаки беспилотных летательных аппаратов на электроподстанцию в поселке Вешкайма Ульяновской области была успешно пресечена, жертвы и пострадавшие полностью отсутствуют. Соответствующее заявление распространил губернатор Алексей Русских в своем телеграм-канале.
По его словам, энергообеспечение населенных пунктов осуществляется без нарушений установленного режима. На месте происхождения в настоящее время работают сотрудники специальных служб.
Глава региона пояснил, что в интересах обеспечения безопасности запрещается публиковать в сети интернет фотографии и видеоматериалы с изображением беспилотников, их фрагментов, а также работы средств противовоздушной обороны.
Кроме того, он уточнил, что на текущий момент режим воздушной тревоги в области отменен.
Ранее поступала информация о том, что российские системы ПВО предотвратили воздушную атаку БПЛА вооружённых сил Украины над несколькими регионами страны.
