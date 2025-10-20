Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ульяновской области сообщили об атаке дронов ВСУ на подстанцию в Вешкайме

Попытка атаки беспилотных летательных аппаратов на электроподстанцию в поселке Вешкайма Ульяновской области была успешно пресечена, жертвы и пострадавшие полностью отсутствуют.

Попытка атаки беспилотных летательных аппаратов на электроподстанцию в поселке Вешкайма Ульяновской области была успешно пресечена, жертвы и пострадавшие полностью отсутствуют. Соответствующее заявление распространил губернатор Алексей Русских в своем телеграм-канале.

По его словам, энергообеспечение населенных пунктов осуществляется без нарушений установленного режима. На месте происхождения в настоящее время работают сотрудники специальных служб.

Глава региона пояснил, что в интересах обеспечения безопасности запрещается публиковать в сети интернет фотографии и видеоматериалы с изображением беспилотников, их фрагментов, а также работы средств противовоздушной обороны.

Кроме того, он уточнил, что на текущий момент режим воздушной тревоги в области отменен.

Ранее поступала информация о том, что российские системы ПВО предотвратили воздушную атаку БПЛА вооружённых сил Украины над несколькими регионами страны.

Читайте также: Стало известно, что силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Ростовскую область.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше