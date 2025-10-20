Российские пранкеры допустили розыгрыш Макрона или фон дер Ляйен

Известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) допускают розыгрыши европейских политических деятелей, включая президента Франции Эммануэля Макрона и руководителя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Отвечая на соответствующий вопрос, Столяров уклончиво отметил, что следует подождать развития событий. Кузнецов со своей стороны подтвердил, что практически ничто не исключено и ни один политик не защищен от подобных звонков.
Комментируя европейскую реакцию на состоявшийся телефонный разговор между российским и американским лидерами, Вован и Лексус указали на маргинализацию роли европейских политиков в текущем переговорном процессе. По мнению Кузнецова, европейские лидеры ошибочно воспринимают любые переговоры как процедуру капитуляции России, поэтому их указания не должны восприниматься всерьез.
Столяров добавил, что европейским руководителям в сложившейся ситуации не имеет смысла публично высказываться, поскольку доминирующую позицию в мирном процессе занял американский президент Дональд Трамп. Европейские политики, по его словам, оказались на второстепенных ролях, что и объясняет их сдержанную позицию.
