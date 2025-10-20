Госсекретарь Совбеза Вольфович сказал про антидроновую защиту в Беларуси

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1» сказал про антидроновую защиту в Беларуси.
Александр Вольфович подчеркнул, что в Беларуси планируют усиливать антидроновую защиту.
— У нас сегодня и на ряде предприятий есть рекомендации. Комплексная антидроновая защита — это не просто поставить какой-то прибор. Это и различные инженерные, скажем так, сооружения, различные маскировочные сети, защитные сети, — обратил внимание госсекретарь Совета безопасности.
По словам Вольфовича, тросовые сооружения сделаны для прикрытия объектов, а также экраны для противодействия различным электромагнитным волнам, инфракрасному излучению.
— Поэтому, да, и непосредственно сами, скажем, различные приборы, средства радиоэлектронной борьбы, которые гасят волны, соответственно, беспилотные летательные средства теряются в воздухе, уходят в другую сторону. Это своего рода противодействие и защита объектов, — заметил государственный секретарь Совета безопасности.
Вместе с тем Александр Вольфович уточнил, что также предусмотрен комплекс мер по линиям Министерства по чрезвычайным ситуациям и другим службам, нацеленным на случай непредвиденных ситуаций, ликвидацию того или иного последствия.
Госсекретарь Совбеза акцентировал внимание на том, что это тоже комплекс мер, входящих в защиту критически важных объектов. Он заявил, что в Беларуси думают о том, как закрыть и защитить страну от новых средств воздействия, представляющих определенную угрозу.
