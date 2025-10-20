Госсекретарь Совбеза Вольфович сказал про антидроновую защиту в Беларуси

Госсекретарь Совбеза акцентировал внимание на том, что это тоже комплекс мер, входящих в защиту критически важных объектов. Он заявил, что в Беларуси думают о том, как закрыть и защитить страну от новых средств воздействия, представляющих определенную угрозу.