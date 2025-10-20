Выяснилось, что Путин в Будапеште вряд ли согласится на условия Трампа

В этой ситуации Трампу требуется срочно найти новые способы поддержания своего миротворческого имиджа, сформированного после успешного урегулирования конфликта в Газе. Вероятно, именно этим объясняется его стремительный переход от обещаний Зеленскому по ракетным поставкам к отказу от них после телефонного диалога с Путиным.